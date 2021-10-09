О яйцах, взлёте цен и Евровидении – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:31, 09 октября 2021, ПАИ

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Доброй уже субботней ночи! Но говорить мы будем об ушедшей пятнице. Сергей Владимирович и «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации.

8 октября - было Всемирным днйм яйца. Напрасно обрадовались сейчас мужики. Это праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи. О том, кому и как стукнуло в голову, что надо праздновать день яйца вы прочитаете сами. Я только замечу, что Всемирного дня курицы не существует. Вот вам и ответ на филлософский вопрос: а что было раньше? Что раньше - то и больше почитаемо.

Уже сегодня, 9 октября, жители Пскова могут помочь археологам на раскопе. В своем Instagram сотрудники Археологического центра Псковской области приглашают псковичей принять участие в исследовании культурного слоя города. Представляете, если именно вы обнаружите что-то достойное внимания мировой археологии? Одна эта мысль подмывает бросить даже работу и помогать в раскопе. Как выйти на связь с археологами и оказать помощь читайте в новости.



Объясните мне, почему, как только год близится к финалу, Минэкономразвития не делает ничего другого, как сообщает о повышении цен буквально на всё? То есть, все чиновники, которые туда приходят на работу, год ничего не предпринимали, чтобы в его финале выйти во фраках и сказать: «Мы снова повышаем». Заметьте, это происходит из года в год. А ведь я знаю историю, и вы не поверите, но в СССР старались наоборот снижать цены! И об этом заявляло праительство. И было, чем гордиться. И понятно было зачем оно нужно. Оно работало. И получало не очень многим больше, чем, например, профессор. А сейчас? Раньше, где-нибудь в районе Дерибасовской, сказали бы этому правительству так: «Вы огласите всё за ваш гешефт, мы вместе посмеёмся, а потом-таки поговорим о деле...»



Вечером 4 октября в Дно найдена раненая сова. Она разбила двойную раму окна квартиры в самом центре города, по счастливой случайности не попала внутрь и упала в кусты. Наверное, это спасло ей жизнь — порезавшись о стёкла, сова могла пострадать гораздо сильнее. Как спасали ночную красавицу, читайте в статье ПАИ. И вдогонку почитайте о том, что делать, если вы нашли раненую сову.



Специалистами Центра оцифровки Псковской областной научной библиотеки созданы 35 электронных копий изданий с редкими и ценными документами. Ими были пополнены три коллекции фонда Национальной электронной библиотеки — «Русская книга гражданского шрифта XVIII - первой четверти XIX века», «Ленинград в Великой Отечественной войне» и «Книги императорского дома Романовых».И мне кажется, это прекрасным, когда документы далёких эпох могут быть доступны любому. А самое главное, они перенесены в цифру, а значит, сохранены.

Песенный конкурс Евровидение-2022 пройдет в Турине. Кандидатуру Турина представила летом мэр города на севере Италии Кьяра Аппендино. На проведение Евровидения также претендуют Милан, Болонья, Римини и Пезаро. Евровидение будет проведено в Италии, потому что в 2021 году победителем конкурса в Роттердаме стала итальянская группа Maneskin. Ещё лет шесть-семь тому назад я смотрел Евровидение каждый год. Я выискивал мелодии, хорошие тексты и голоса. Ведь это конкурс песни! Я был поклонником Евровидения, сколько себя помню. А около семи лет назад, как отрезало. Может быть, дело в наших назойливых, как мухи в коровьих лепёшках, телеведуших, вещающих, что Россию не любят и засуживают. А может, изменились песни: потерялась мелодика, чувственность, редко попадаются хорошие голоса. И всё это не ценится! Почему-то оценивают эпатаж, голые части тела и скандалы, сопровождающие исполнителя. Я не собираюсь ни в ком ничего менять. Но только представьте, что Джета Бурлаку с такими красивыми вокальными данными и прекрасной песней не смогла победить! Это вам на ночь от меня - песня Джеты. Она проникает в душу. Пусть у вас будет хорошее настроение.



На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!



