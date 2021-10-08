Что делать, если вы нашли сову. Советы эксперта

09:18, 08 октября 2021, ПАИ

Что делать при обнаружении совы, рассказала Псковскому агентству информации держатель хищных птиц, основатель клуба «Rafn og Varg» Анна Москвина.

Она отметила, что по возможности нужно снять видео и фото, после чего обратиться за консультацией к специалистам. По словам Анны Москвиной, иногда птицы прилетают в город, это не редкость.

«Если птица сидит неподвижно на земле, не реагирует на приближение людей, или вы видите явную травму — значит, ей требуется помощь», - подчеркнула она. Нужно взять картонную коробку (не клетку и не переноску), посадить птицу туда и связаться со специалистами.

Анна Москвина обратила внимание, что не следует оставлять птицу у себя, так как не все заболевания пернатых видны невооруженным взглядом. «Сова может выглядеть «здоровой» или быть «ручной», но это впечатление чаще всего обманчиво. И для постановки точного диагноза её необходимо обследовать. Кроме того, по закону дикие животные - это не питомцы, а собственность государства. Их изъятие регулируется природоохранным законодательством», - заявила она. По той же причине каждую отловленную птицу нельзя выпускать без обследования в природу.

«Вы не представляете, сколько животных люди «спасают» неправильно. Птицы умирают в домах у нашедших их без должного лечения и ухода. А ещё чаще выкидываются больными в лес», - отметила Анна Москвина.

Она призвала людей, которые обнаружат раненую птицу, отключить самонадеянность и амбиции и довериться специалистам. «К сожалению, мы не можем оказывать помощь всем обнаруженным птицам, и от этого особенно обидно за тех, кому помощь оказать мы были способны и готовы, но не смогли из-за людей. Пока у нас вольеры свободны, мы можем принять птиц в определенных количествах», - добавила эксперт.

Подробнее о том, как спасают сов, можно почитать здесь.