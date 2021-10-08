Что делать, если вы нашли сову. Советы эксперта
Что делать при обнаружении совы, рассказала Псковскому агентству информации держатель хищных птиц, основатель клуба «Rafn og Varg» Анна Москвина.
Она отметила, что по возможности нужно снять видео и фото, после чего обратиться за консультацией к специалистам. По словам Анны Москвиной, иногда птицы прилетают в город, это не редкость.
«Если птица сидит неподвижно на земле, не реагирует на приближение людей, или вы видите явную травму — значит, ей требуется помощь», - подчеркнула она. Нужно взять картонную коробку (не клетку и не переноску), посадить птицу туда и связаться со специалистами.
Анна Москвина обратила внимание, что не следует оставлять птицу у себя, так как не все заболевания пернатых видны невооруженным взглядом. «Сова может выглядеть «здоровой» или быть «ручной», но это впечатление чаще всего обманчиво. И для постановки точного диагноза её необходимо обследовать. Кроме того, по закону дикие животные - это не питомцы, а собственность государства. Их изъятие регулируется природоохранным законодательством», - заявила она. По той же причине каждую отловленную птицу нельзя выпускать без обследования в природу.
«Вы не представляете, сколько животных люди «спасают» неправильно. Птицы умирают в домах у нашедших их без должного лечения и ухода. А ещё чаще выкидываются больными в лес», - отметила Анна Москвина.
Она призвала людей, которые обнаружат раненую птицу, отключить самонадеянность и амбиции и довериться специалистам. «К сожалению, мы не можем оказывать помощь всем обнаруженным птицам, и от этого особенно обидно за тех, кому помощь оказать мы были способны и готовы, но не смогли из-за людей. Пока у нас вольеры свободны, мы можем принять птиц в определенных количествах», - добавила эксперт.
Подробнее о том, как спасают сов, можно почитать здесь.
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