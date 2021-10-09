Всемирный день почты празднуется сегодня

09:29, 09 октября 2021, ПАИ

Ежегодно 9 октября по решению XIV конгресса Всемирного почтового союза празднуется День почты. А Всемирным днём почты этот день был провозглашён на конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году, пишет calend.ru.

9 октября 1874 года в Бьерне (Швейцария) представителями 22 стран, в том числе России, был подписан Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза.

В 1878 году союз изменил своё название и стал Всемирным почтовым союзом. Во всём мире начиная с 9 октября проводится Международная неделя письма.

Россия, которая отмечает День российской почты во второе воскресенье июля, является старейшим членом этой международной организации.

Всемирный день почты отмечается для пропаганды роли почтового сектора в повседневной жизни людей и компаний и его вклада в социально-экономическое развитие стран.