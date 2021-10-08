Выставка «Возрождение утраченного» открылась в «Михайловском»
9 октября Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открывает выставку «Возрождение утраченного». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея-заповедника Лидия Токарева.
Экспозиция рассказывает об уникальных реставрационных работах, которые после Великой Отечественной войны советские специалисты вели в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Наиболее сложным было воссоздать пострадавшую от сырости и холода живопись. Художники-реставраторы выполняли так называемые реставрационные схемы – писали наиболее ответственные фрагменты росписи в подлинную величину оригиналов и с максимально возможной точностью рисунка и колорита. Представленные на выставке в «Михайловском», эти схемы дают уникальную возможность рассмотреть живопись, украшающую аттик, своды и купола Исаакиевского собора, вблизи.
Кроме того, на выставке представлены уникальные фотографии, сделанные до и во время реставрационных работ, а также выполненные маслом по картону портреты реставраторов и живописные же изображения их рабочего инвентаря – всего более пятидесяти экспонатов, которые прибыли в «Михайловское» из Петербургского государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».
Посетить выставку можно в научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать до 22 декабря.
Возрастная рекомендация для посетителей – 12+.
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