Садовый дом и гараж с иномаркой сгорели в Псковском районе

10:16, 09 октября 2021, ПАИ

В Псковском районе в результате пожара сгорели садовый дом и гараж с иномаркой, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

8 октября в 13:50 в деревне Купровщина на улице Новосёлов произошёл пожар в двухэтажном садовом доме. Огнём уничтожен второй этаж, первый этаж выгорел изнутри по всей площади. Кроме того, сгорели гараж и автомобиль Chevrolet Chevelle 1996 года выпуска. Пожарным удалось спасти от огня хозяйственную постройку.

Причиной возгорания стал аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования в гараже.

В этот же день в 14:49 в Великих Луках на улице Усмынской из-за неосторожного обращения с огнём при курении хозяина сгорел гараж. От огня удалось спасти жилой дом и хозпостройку.