Садовый дом и гараж с иномаркой сгорели в Псковском районе
В Псковском районе в результате пожара сгорели садовый дом и гараж с иномаркой, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.
8 октября в 13:50 в деревне Купровщина на улице Новосёлов произошёл пожар в двухэтажном садовом доме. Огнём уничтожен второй этаж, первый этаж выгорел изнутри по всей площади. Кроме того, сгорели гараж и автомобиль Chevrolet Chevelle 1996 года выпуска. Пожарным удалось спасти от огня хозяйственную постройку.
Причиной возгорания стал аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования в гараже.
В этот же день в 14:49 в Великих Луках на улице Усмынской из-за неосторожного обращения с огнём при курении хозяина сгорел гараж. От огня удалось спасти жилой дом и хозпостройку.
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Публикуем видео с места возгорания склада в деревне Уграда