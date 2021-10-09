Псковичей предупреждают об ответственности за покупку сертификатов о вакцинации от COVID-19

11:20, 09 октября 2021, ПАИ

УМВД России по Псковской области напоминает жителям региона об ответственности за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса и их сбыт, а также справок с результатами тестов ПЦР и справок о медицинском отводе от прививок, сообщили в пресс-службе ведомства.

По закону предусмотрено наказание не только для продавцов поддельных документов, но и для покупателей.

Ответственность за изготовление и продажу поддельных документов предусмотрена статьёй 327 УК Российской Федерации. Максимальное наказание за подделку и сбыт — до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа — до одного года лишения свободы.

Полиция принимает все меры, направленные на пресечение фактов организации, изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации.