Жители Псковской области могут общаться с органами власти через Viber и Telegram

11:27, 09 октября 2021, ПАИ

В Псковской области начали работу чат-боты обратной связи, разработанные АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». Запуск осуществлён совместно с региональным ЦУР.

Найти необходимую информацию теперь стало проще – достаточно сделать пару кликов в популярных мессенджерах. В чат-ботах уже доступны актуальные данные на темы ЖКХ, соцзащиты, коронавируса и образования. С помощью онлайн-помощника можно найти телефоны горячих линий и экстренных служб или адрес ближайшего пункта вакцинации.

Функционал чат-ботов также позволяет направить свой вопрос и там же получить ответ от органов власти оперативно и в удобном формате.

Чтобы воспользоваться чат-ботами, необходимо перейти по ссылке.