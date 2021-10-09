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Общество

Итоги опроса: 27% пользователей ПАИ не пользуются услугами почты

9 октября, во всём мире отмечается День почты. В 1874 году в Бьерне (Швейцария) представителями 22 стран, в том числе России, был подписан Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза. Псковское агентство информации представляет результаты пользовательского опроса, который показывает, какими услугами почты пользуются наши зрители и читатели.

Больше половины пользователей ПАИ, 53,1%, приходят в отделение почты, для того, чтобы отправить или получить корреспонденцию. 1,2% респондентов покупают газеты и другие товары. 4,7% посещают отделение почты для оплаты коммунальных услуг. 14,1% получают заказы из онлайн-магазина, а 27% услугами почты не пользуются вовсе.

Согласно годовому отчёту «Почты Росиии» за 2020 год, компания доставила из российских интернет-магазинов 108 млн посылок, на 9% больше, чем годом ранее. К доставке почтой подключились крупнейшие российские маркетплейсы и интернет-магазины, а почтовые отделения стали пунктами выдачи заказов для Л’Этуаль, Wildberries, Авито, М.Видео и других маркетплейсов.

Для малого и среднего бизнеса почта упростила процесс подключения к своим услугам и запустила сервис электронной оферты, которым воспользовалось 8 335 компаний. Почта увеличила географию приема отправлений для доставки курьером в 4 раза, до 205 городов. Курьерская доставка выросла на 86% до 3 млн отправлений. Также компания расширила географию выдачи заказов в почтовых отделениях на всю территорию России, и увеличила географию приема посылок от отправителей до 151 городов.

Чтобы сократить очереди и время ожидания для клиентов, компания запустила новые дистанционные сервисы на сайте и в мобильном приложении: предварительную запись в отделения и доставку посылок до двери. Также в приложении можно заранее внести информацию о почтовом отправлении и оплатить его. При этом, получить уведомления о поступлении посылок клиенты теперь могут вне зависимости от своего местонахождения через СМС, push-уведомления или по электронной почте.

Согласно статистическим данным за 2019 год, удовлетворены работой почты 79% респондентов. Тех, кого работа почтового оператора «скорее не устраивает», набралось 13%. Процент полностью неудовлетворенных качеством услуг компании 5%.
Набор претензий к почте не меняется: долгая доставка корреспонденции и посылок, которые иногда просто теряются, очереди в почтовых отделениях, невежливые сотрудники. На текущий момент статистических данных пока нет.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто: достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.

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