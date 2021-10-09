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Общество

Михаил Ведерников: Показатели заболеваемости коронавирусом продолжают расти

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram рассказал о текущей эпидситуации в регионе.

Глава региона отметил, что по сравнению с началом сентября показатели заболеваемости удвоились и уже составляют более 200 заболевших в сутки.

«Коечный фонд мы вынужденно увеличили до 780 мест путём перепрофилирования Псковской межрайонной больницы», - напомнил Михаил Ведерников, добавив, что часть коек других районных больниц также будет определена под долечивание коронавирусных пациентов.

Губернатор подчеркнул, что система здравоохранения региона повсеместно перегружена.

«Тревожные сигналы приходят из областной инфекционной больницы – число коек реанимации было увеличено из-за большого числа крайне тяжёлых пациентов», - рассказал Михаил Ведерников.

По словам главы региона, есть случаи мгновенного развития коронавируса у всех возрастных групп, включая лиц от 20 до 40 лет. Кроме того, число вызовов скорой помощи в сутки за месяц выросло с 550 до более чем 800.

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