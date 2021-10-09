Михаил Ведерников объяснил рост заболеваемости COVID-19 при увеличении числа привитых

14:32, 09 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram объяснил, с чем связан рост заболевших при увеличении числа привитых.

«Это очень популярный вопрос. Ответ довольно простой: потому что мы не достигли требуемых показателей», – отметил губернатор.

На сегодняшний день план уровня вакцинации в регионе выполнен на 48 %. «У нас не сформировался коллективный иммунитет, вирус продолжает широко ходить по популяции и адаптироваться к новым условиям», – добавил Михаил Ведерников.

Губернатор также опроверг версию, что после вакцинации люди заражаются коронавирусом.

«Совсем терминальная стадия такой мысли – при помощи вакцинации проводится масштабная чистка населения планеты. Короткий ответ: это всё не соответствует действительности», – заверил глава региона.

По словам губернатора, вакцина не является гарантией, что человек не заболеет коронавирусом, но она защищает от летального исхода и тяжёлых форм заболевания.

«Заразиться ковидом от прививки технически невозможно. Обратите внимание, в июле, когда каждые сутки в регионе прививалось по 2-3 тысячи человек, заболеваемость пошла на спад», – отметил Ведерников.