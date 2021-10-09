Псковский губернатор не исключил возможности введения локдауна в регионе

14:37, 09 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram ответил на вопрос, будет ли введён локдаун в Псковской области.

«Шансы на это есть, но мы можем обойтись без локдауна благодаря действующим ограничительным мерам. Но в конечном итоге всё будет зависеть от их соблюдения», – отметил губернатор.

Также глава региона ответил на другие вопросы, которые поступили от псковичей. В частности о том, что сертификат переболевшего коронавирусом был включён в перечень документов, по которым можно заселяться в гостиницы Псковской области.

В завершение Михаил Ведерников призвал жителей региона ответственно отнестись ко всем введённым ограничениям. «Записывайтесь на вакцинацию, чтобы защитить своё здоровье и близких», – добавил губернатор.