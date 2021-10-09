До -2 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
10 октября в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха составит -2…+3 градуса, на севере региона – до +7 градусов. Днём – от +10 до +15 градусов.
Ветер юго-западных направлений ночью 1-6 метров в секунду, днём 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.
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