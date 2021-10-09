19 км дороги Великие Луки – Усвяты приняли в эксплуатацию после ремонта

15:51, 09 октября 2021, ПАИ

После ремонта приняли в эксплуатацию 19 км дороги Великие Луки – Усвяты. Этот объект является вторым по величине крупным объектом нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Участки отремонтированной дороги проходят через населённые пункты Великолукского и Усвятского районов, где расположены общеобразовательные учреждения.

Между деревнями Аничково и Бандино Великолукского района заменили асфальт, отремонтировали мост через реку Вскувицу, укрепили обочины и привели в порядок 15 автобусных остановок. Для улучшения видимости и обеспечения безопасности на виражах спилены деревья, мешающие обзору. А в деревне Плаксино возле школы на проезжей части нанесены шумовые полосы.

На участке дороги в Усвятский район, который проходит через деревню Церковище, также заменили и укрепили асфальт. Здесь жилые дома находятся рядом с трассой, поэтому были отремонтированы съезды, лестницы и пандусы.

В деревне Церковище привели в порядок ведущую к школе пешеходную дорожку и площадку для остановки школьного автобуса. В начале и конце участка – две площадки для размещения мобильного поста весового контроля. Также был отремонтирован мост через реку Усвячу.

Стоимость комплексного ремонта составила порядка 400 млн рублей. Финансирование осуществлялось из областного бюджета.