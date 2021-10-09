Псковичка фиктивно зарегистрировала трёх украинцев

17:56, 09 октября 2021, ПАИ

В Пскове установлена местная жительница, подозреваемая в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

65-летняя женщина фиктивно зарегистрировала в квартире на Рижском проспекте трёх граждан Украины. По данному факту проводится проверка.

Полиция напоминает об ответственности за фиктивную регистрацию граждан в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.