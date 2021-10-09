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Общество

Адвокат рассказала о популярных мошеннических способах отнять недвижимость у родственников

Ради недвижимости родственники часто подделывают подписи, документы, доверенности. О популярных мошеннических способах отнять недвижимость рассказала адвокат КА Pen&Paper Александра Харина, сообщило РИА «Недвижимость».

Адвокат отметила, что факт хищения собственности часто её владельцы узнают спустя определённое время, когда недвижимость уже принадлежит лицу, не имеющему к преступлению никакого отношения. Тогда вернуть похищенную собственность будет крайне затруднительно, поясняет Харина.

Она добавила, что порой под видом перепланировки земельного участка родственники уговаривают оформить генеральную доверенность, по которой в дальнейшем проводят сделки по отчуждению имущества.

Если заполучить от собственника подписанный документ не удаётся, родня может подделать документы или подписи. Для покупки, продажи или дарения квартиры заверять у нотариуса ничего не нужно, в договоре достаточно подписей собственников – текущего и будущего, заметила специалист.

Она подчеркнула, что дети подделывают подписи родителей и незаконно переоформляют на себя квартиры, дачи и другую недвижимость. Часто такие преступления совершаются в отношении лиц пожилого возраста.

Она также упомянула семейное имущество — недвижимость, приобретённую за время брака. Для её продажи нужно нотариально заверенное согласие второго супруга. Но подобные сделки совершаются и без него. При этом закон такие махинации хищением не считает. Подобную сделку оспорить можно только в гражданском суде.

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