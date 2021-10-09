Таяние льдов в зоне вечной мерзлоты может пробудить к жизни новые опасные вирусы

20:34, 09 октября 2021, ПАИ

Таяние льдов в зоне вечной мерзлоты из-за климатических изменений на Земле может пробудить к жизни новые опасные для человека вирусы. Об этом сообщил на Всероссийском фестивале науки NAUKA 0+ лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, пишут «Известия».

Учёный заметил, что изменение климата может стать причиной многочисленных проблем. COVID-19 – это только один вирус, но человечество может ожидать возникновения новых вирусов, которые появятся в результате таяния льдов в Сибири и Канаде, то есть в зоне вечной мерзлоты.

Он призвал совместными усилиями сдерживать глобальное потепление. Для достижения этой цели странам следует вводить принципы климатической экономики, при которых государства платили бы за производимые выбросы углерода в атмосферу.

Чунг заключил, что страны должны переходить на устойчивый рынок, носящий долгосрочный характер, иначе человеческое существование будет поставлено под угрозу.