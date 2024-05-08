В Печорах определены победители легкоатлетической эстафеты, посвящённой 79-й годовщине Великой Победы

22:50, 08 мая 2024, ПАИ

На стадионе в Печорах прошла легкоатлетическая эстафета, посвящённая 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сегодня, 8 мая. Об этом пишет газета «Печорская правда».

За победу в соревнованиях боролись 15 команд из городских и сельских школ. На каждом из десяти этапов шла борьба.

Среди городских школ победили Печорская гимназия, Печорская средняя общеобразовательная школа № 3, Печорская гимназия (второй состав). Среди сельских школ победителями стала команды Изборского лицея, Лавровской гимназии, Круппской основной школы.

Эстафета ко Дню Победы проходит в муниципалитете ежегодно.