В Печорах определены победители легкоатлетической эстафеты, посвящённой 79-й годовщине Великой Победы
На стадионе в Печорах прошла легкоатлетическая эстафета, посвящённая 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сегодня, 8 мая. Об этом пишет газета «Печорская правда».
За победу в соревнованиях боролись 15 команд из городских и сельских школ. На каждом из десяти этапов шла борьба.
Среди городских школ победили Печорская гимназия, Печорская средняя общеобразовательная школа № 3, Печорская гимназия (второй состав). Среди сельских школ победителями стала команды Изборского лицея, Лавровской гимназии, Круппской основной школы.
Эстафета ко Дню Победы проходит в муниципалитете ежегодно.
В Печорах определены победители легкоатлетической эстафеты, посвящённой 79-й годовщине Великой Победы
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