Островских ветеранов накануне Дня Победы по традиции поздравляла мобильная группа

23:17, 08 мая 2024, ПАИ

С наступающим Днём Победы поздравили ветеранов в Островском районе в рамках празднования 79-й годовщины Великой Победы. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

Поздравления мобильными группами, в состав которых входят представители органов местного самоуправления, депутаты, командование Островского гарнизона и военный оркестр, проходят каждый год. Такая инициатива была предложена главой Островского района Дмитрием Быстровым ещё в пандемийный период и традиционно прожолжается в этом году.

В этот раз ветеранов поздравили председатель Собрания депутатов Островского района, руководитель местного отделения ВПП «Единая Россия» Александр Обризан, депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Михайлов, представители муниципалитета и командования Островского гарнизона. Они приветствовали участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда, вручали им цветы и подарки, подготовленные районной администрацией и местным отделением партии «Единая Россия» в рамках акции «Подарок ветерану».

Ветеранов благодарили за храбрость, самоотверженность, высокое чувство долга и пример любви к своей Родине и народу, за вклад, который они внесли в восстановление страны и патриотическое воспитание молодого поколения.

Кроме того, в этот день члены мобильной группы возложили цветы к братскому захоронению недалеко от Дома офицеров в Острове-3, где покоятся 293 воина, погибших на территории Островского района в период 1941–1944 годов.