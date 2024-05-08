Более 30 ветеранов поздравили с Днём Победы волонтёры в Пскове

22:30, 08 мая 2024, ПАИ

Волонтёры и юнармейцы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре добровольчества Псковской области.

«Молодые добровольцы навестили наших героев у них дома и поздравили с праздником. Каждому вручили георгиевскую ленту, красную ленту в честь освобождения Псковской области, газету «Правда», напечатанную по примеру оригинальной газеты времён сороковых, и, конечно, продуктовые наборы и сладкие подарки», – отметили добровольцы.

Волонтёры порадовали своим визитом 31 ветерана, которые проживают в Пскове.

Ветераны Великой Отечественной войны зачастую живут одни, поэтому им так важно внимание, особенно со стороны молодых ребят. Они с удовольствием принимают гостей, даже такие большие компании, отметили организаторы.