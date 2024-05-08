Более 30 ветеранов поздравили с Днём Победы волонтёры в Пскове
Волонтёры и юнармейцы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре добровольчества Псковской области.
«Молодые добровольцы навестили наших героев у них дома и поздравили с праздником. Каждому вручили георгиевскую ленту, красную ленту в честь освобождения Псковской области, газету «Правда», напечатанную по примеру оригинальной газеты времён сороковых, и, конечно, продуктовые наборы и сладкие подарки», – отметили добровольцы.
Волонтёры порадовали своим визитом 31 ветерана, которые проживают в Пскове.
Ветераны Великой Отечественной войны зачастую живут одни, поэтому им так важно внимание, особенно со стороны молодых ребят. Они с удовольствием принимают гостей, даже такие большие компании, отметили организаторы.
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