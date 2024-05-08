В Великолукском районе прошёл митинг у памятного знака землякам-воинам, погибшим в Великой Отечественной войне
Митинг в преддверии Дня Победы прошёл у памятного знака землякам-воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, в деревне Шелково. Об этом пишет районная газета Великолукского района «Наш путь».
«Для гостей и участников мероприятия это событие стало знаменательным вдвойне, ведь возложение венков и цветов прошло у капитально отремонтированного памятника. Ремонт мемориала стал возможным благодаря победе ТОС деревни Шелково «Возрождение» в региональном грантовом конкурсе», – пишет газета.
На территории памятника была произведена полная замена мемориальных плит, уложена плитка на площадке перед мемориалом, а также отремонтирован и облицован плиткой из керамогранита постамент самого памятника.
«В очередной раз хочу высказать слова благодарности активистам ТОС Великолукского района за стремление сделать свой район лучше!» – отметил глава Великолукского района Алексей Кузьмин.
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В Великолукском районе прошёл митинг у памятного знака землякам-воинам, погибшим в Великой Отечественной войне