В Великолукском районе прошёл митинг у памятного знака землякам-воинам, погибшим в Великой Отечественной войне

22:11, 08 мая 2024, ПАИ

Митинг в преддверии Дня Победы прошёл у памятного знака землякам-воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, в деревне Шелково. Об этом пишет районная газета Великолукского района «Наш путь».

«Для гостей и участников мероприятия это событие стало знаменательным вдвойне, ведь возложение венков и цветов прошло у капитально отремонтированного памятника. Ремонт мемориала стал возможным благодаря победе ТОС деревни Шелково «Возрождение» в региональном грантовом конкурсе», – пишет газета.

На территории памятника была произведена полная замена мемориальных плит, уложена плитка на площадке перед мемориалом, а также отремонтирован и облицован плиткой из керамогранита постамент самого памятника.

«В очередной раз хочу высказать слова благодарности активистам ТОС Великолукского района за стремление сделать свой район лучше!» – отметил глава Великолукского района Алексей Кузьмин.