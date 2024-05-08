Митрополит Арсений поздравил епископа Великолукского и Невельского Сергия с 50-летием служения в священном сане

22:23, 08 мая 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений, глава Псковской митрополии, совершил Божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Великие Луки сегодня, 8 мая, в среду Светлой седмицы. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки под управлением регента Ольги Смольченковой.

Его высокопреосвященству сослужили преосвященнейший Сергий, епископ Великолукский и Невельский, протоиерей Сергий Матвеев, секретарь Великолукского епархиального управления, архимандрит Макарий (Швайко), настоятель храма иконы Божией Матери «Призри на смирение» деревни Махново Бежаницкого района Псковской области, игумен Гавриил (Марков), настоятель архиерейского подворья при храме Успения Божией Матери деревни Успенское Великолукского района Псковской области, протоиерей Николай Ильницкий, благочинный Опочецкого церковного округа, протоиерей Иоанн Ильницкий, благочинный Великолукского церковного округа, протоиерей Пётр Нетреба, благочинный Невельского церковного округа, протоиерей Стефан Вахрушев, благочинный Новоржевского церковного округа, и клирики Великолукской епархии. Диаконский чин возглавил иеродиакон Андрей (Парфенов), заведующий канцелярией Великолукского епархиального управления.

По окончании богослужения вокруг Вознесенского собора был совершён пасхальный крестный ход, в завершение которого митрополит Арсений обратился к верующим с архипастырским словом и поздравил епископа Сергия с 50-летием служения в священном сане.