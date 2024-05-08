К Всероссийской патриотической акции «Свеча памяти» присоединились пушкиногорцы

22:01, 08 мая 2024, ПАИ

Накануне Дня Победы волонтёры Пушкиногорского молодёжного центра присоединились к Всероссийской патриотической акции «Свеча памяти», посвящённой 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Мероприятие состоялось на Центральном воинском захоронении Пушкинских Гор.

К ребятам присоединились и местные жители, проходившие мимо захоронения.

«Мы почтили память павших в годы Великой Отечественной войны на фронте, в концлагерях, тылу и ушедших из жизни ветеранов», – подчеркнула руководитель Молодёжного центра Любовь Ильина.