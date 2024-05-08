К Всероссийской патриотической акции «Свеча памяти» присоединились пушкиногорцы
Накануне Дня Победы волонтёры Пушкиногорского молодёжного центра присоединились к Всероссийской патриотической акции «Свеча памяти», посвящённой 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».
Мероприятие состоялось на Центральном воинском захоронении Пушкинских Гор.
К ребятам присоединились и местные жители, проходившие мимо захоронения.
«Мы почтили память павших в годы Великой Отечественной войны на фронте, в концлагерях, тылу и ушедших из жизни ветеранов», – подчеркнула руководитель Молодёжного центра Любовь Ильина.
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