Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём Победы

00:38, 09 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём Победы. Своё поздравление он опубликовал в своём телеграм-канале.

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие друзья! Поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Это сакральный праздник для каждой семьи нашей страны. Будем помнить и будем достойны поколения победителей! С днём Великой Победы!!!» – говорится в сообщении.