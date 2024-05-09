Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём Победы
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём Победы. Своё поздравление он опубликовал в своём телеграм-канале.
«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие друзья! Поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Это сакральный праздник для каждой семьи нашей страны. Будем помнить и будем достойны поколения победителей! С днём Великой Победы!!!» – говорится в сообщении.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём Победы
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