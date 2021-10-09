Автомобильный портал напомнил водителям о налоге, который необходимо оплатить до первого декабря

20:43, 09 октября 2021, ПАИ

Автомобильный портал Autonews напомнил о транспортном налоге, который необходимо уплатить до первого декабря, и о завершении тестового режима работы электронного СТС — свидетельства о регистрации транспортного средства, сообщило РИА Новости.

Из-за резкого увеличения цен на автомобили в этом году расширился список машин, облагаемых налогом.

В этот перечень дополнительно включили Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S Premium ES и WRX STI Premium Sport.

Сумма налога по-прежнему рассчитывается исходя из мощности двигателя, добавили автоэксперты.

Отмечается, что нововведение с проверкой СТС через QR-коды пока находится на стадии эксперимента. С 9 сентября и до конца зимы автолюбители имеют возможность загрузить через приложение «Госуслуги.Авто» QR-код и предъявить его сотрудникам ГИБДД при проверке.

Неизвестно, будет ли действовать инициатива с электронными документами зимой. ФНС начала ежегодную рассылку уведомлений об уплате транспортного налога в конце сентября.