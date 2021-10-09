Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пропал кот Ося, живущий в музее Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге

Фото: музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме / «ВКонтакте»

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге сообщил, что местный кот Ося пропал.

На странице в соцсети «ВКонтакте» учреждение сообщило, что в последний раз кота видели 8 октября в саду Фонтанного дома.

Ося рыжий, крупный, спокойный. Возраст – около 16 лет. Сотрудники учреждения отметили, что кот никогда не уходит дальше арки, ведущей в сад с Литейного проспекта.

«Если кто-то его подобрал и по доброте душевной решил подарить котику дом, пожалуйста, верните его нам! Ося должен регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать лекарства, они ему жизненно необходимы», — говорится в посте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

09 октября 2021

Японцы назвали продукт, ежедневное употребление которого улучшает метаболизм
09 октября 2021

Выясняются причины трагедии на сцене Большого театра

09 октября 2021

Как правильно утилизировать смартфоны, рассказали специалисты
09 октября 2021

Пропал кот Ося, живущий в музее Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге
09 октября 2021

В Большом театре во время оперы «Садко» артиста насмерть придавило декорацией
09 октября 2021

Автомобильный портал напомнил водителям о налоге, который необходимо оплатить до первого декабря
09 октября 2021

Таяние льдов в зоне вечной мерзлоты может пробудить к жизни новые опасные вирусы
09 октября 2021

Автоэксперты рассказали, как подготовить машину к зиме

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...