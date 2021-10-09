Пропал кот Ося, живущий в музее Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге

21:15, 09 октября 2021, ПАИ

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге сообщил, что местный кот Ося пропал.

На странице в соцсети «ВКонтакте» учреждение сообщило, что в последний раз кота видели 8 октября в саду Фонтанного дома.

Ося рыжий, крупный, спокойный. Возраст – около 16 лет. Сотрудники учреждения отметили, что кот никогда не уходит дальше арки, ведущей в сад с Литейного проспекта.

«Если кто-то его подобрал и по доброте душевной решил подарить котику дом, пожалуйста, верните его нам! Ося должен регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать лекарства, они ему жизненно необходимы», — говорится в посте.