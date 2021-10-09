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Общество

Как правильно утилизировать смартфоны, рассказали специалисты

Неработающие смартфоны нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором, для их утилизации существуют отдельные пункты сбора. Об этом рассказали эксперты в телекоммуникационной отрасли в беседе с РИА Новости.

Представитель ассоциации «СКО Электроника-утилизация» Антон Гуськов напомнил, что в соответствии с действующим законодательством РФ выбрасывать электронику и бытовую технику в общий контейнер с обыкновенными отходами запрещено.

Он уточнил, что потребитель сам несёт ответственность за то, чтобы такие виды отходов не выкидывать в общую мусорную корзину.

Начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин перечислил наиболее распространённые варианты действий с неработающим устройством.

Эксперт сообщил, что в случае, когда гаджет перестал работать, вместо мусорного ведра необходимо рассмотреть альтернативные варианты утилизации смартфона. Например, можно воспользоваться акцией торговых сетей «скидка на новую технику при сдаче старой» или многочисленными программами trade-in.

Также, по его словам, гаджет можно сдать на запчасти в ближайший сервисный центр, в организацию, занимающуюся скупкой бытовой техники, или частным лицам.

В случае если телефон исправен, Верещагин предложил подарить гаджет знакомому или отнести в благотворительную организацию.

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