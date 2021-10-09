Японцы назвали продукт, ежедневное употребление которого улучшает метаболизм
Ежедневное употребление авокадо улучшает метаболизм и приводит в норму работу кишечника, пишет японское издание Нихон кэйдзай.
Американские ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 163 пациента разного пола в возрасте от 25 до 45 лет с лишним весом.
Участников разделили на две группы с одинаковым суточным количеством потребляемых калорий, однако в первой мужчины ели дополнительные 175 граммов авокадо, а женщины — 140 граммов.
Результаты показали: при ежедневном употреблении этого плода первая группа получала на 20 грамм больше мононенасыщенных жирных кислот, на 14 грамм больше пищевой клетчатки и на 300 килокалорий больше, чем вторая группа.
После дополнительных анализов специалисты выяснили, что авокадо улучшает разнообразие бактерий в кишечнике, что представляет особую важность, так как снижение этого показателя провоцирует развитие некоторых болезней.
Кроме того, содержащиеся в авокадо мононенасыщенные жирные кислоты помогают снизить уровень плохого холестерина в организме.
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