Гендиректор Apple: Компания выступает против «бессмысленной прокрутки» лент с информацией

22:39, 09 октября 2021, ПАИ

При создании новых гаджетов команда Apple стремится научить людей осознанно потреблять информацию. Об этом в интервью изданию Bustle рассказал генеральный директор компании Тима Кука.

Кука сообщил, что новая функция «Экранное время» призвана продемонстрировать пользователям, как часто и долго они используют свои девайсы на самом деле. Он подчеркнул, что компания выступает против «бессмысленной прокрутки» лент с информацией.

Глава Apple выступил за то, чтобы люди с пользой применяли устройства компании: устраивали выставки фотографий, общались с семьёй и друзьями с помощью FaceTime.