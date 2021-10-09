Гендиректор Apple: Компания выступает против «бессмысленной прокрутки» лент с информацией
При создании новых гаджетов команда Apple стремится научить людей осознанно потреблять информацию. Об этом в интервью изданию Bustle рассказал генеральный директор компании Тима Кука.
Кука сообщил, что новая функция «Экранное время» призвана продемонстрировать пользователям, как часто и долго они используют свои девайсы на самом деле. Он подчеркнул, что компания выступает против «бессмысленной прокрутки» лент с информацией.
Глава Apple выступил за то, чтобы люди с пользой применяли устройства компании: устраивали выставки фотографий, общались с семьёй и друзьями с помощью FaceTime.
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