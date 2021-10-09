В октябре Египет начнёт вакцинацию подростков от COVID-19

23:11, 09 октября 2021, ПАИ

Египет начнёт до конца месяца вакцинацию от нового коронавируса подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Об этом сообщили в Минздраве страны.

В ведомстве отметили, что проводимые исследования в области безопасности и эффективности вакцин близятся к завершению и вакцинация этой возрастной группы начнётся в октябре этого года.

Прививки планируют делать препаратом компании Pfizer, который одобрен для вакцинации подростков и беременных. В Египте женщинам в положении прививку от коронавируса пока делать не планируют.