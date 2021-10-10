Пассажир пострадал в результате ДТП на перекрестке улиц Западная и Коммунальная в Пскове

00:56, 10 октября 2021, ПАИ

На перекрестке улиц Западная и Коммунальная в Пскове произошло столкновение автомобилей «Тойота» и «ВАЗ-2113», передает корреспондент Псковского агентства информации.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ-2113». Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в медучреждение.

По словам водителя «Тойоты», ВАЗ двигался по улице Коммунальной, после чего водитель решил свернуть со второстепенной дороги на главную, в результате произошло столкновение. За рулем ВАЗа находилась женщина.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, бригада скорой помощи.

Обстоятельства выясняются.