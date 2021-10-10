Пассажир пострадал в результате ДТП на перекрестке улиц Западная и Коммунальная в Пскове
На перекрестке улиц Западная и Коммунальная в Пскове произошло столкновение автомобилей «Тойота» и «ВАЗ-2113», передает корреспондент Псковского агентства информации.
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ-2113». Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в медучреждение.
По словам водителя «Тойоты», ВАЗ двигался по улице Коммунальной, после чего водитель решил свернуть со второстепенной дороги на главную, в результате произошло столкновение. За рулем ВАЗа находилась женщина.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, бригада скорой помощи.
Обстоятельства выясняются.
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Пассажир пострадал в результате ДТП на перекрестке улиц Западная и Коммунальная в Пскове
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