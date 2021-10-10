День борьбы со смертной казнью отмечается во всём мире 10 октября

12:24, 10 октября 2021, ПАИ

День борьбы со смертной казнью отмечается во всём мире сегодня, 10 октября. Как пишет портал calend.ru, он был учреждён в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни с целью сокращения количества смертных приговоров в мире и с тех пор проводится ежегодно.

Всемирная коалиция по запрету смертной казни была создана в 2002 году в Риме. Сегодня в неё входит более 150 национальных и международных правозащитных организаций, в том числе «Международная амнистия», неправительственные организации, ассоциации адвокатов, профсоюзы, местные и региональные органы власти. Глобальная цель коалиции – отмена смертных приговоров и казней во всех странах, где высшая мера наказания является законной.

На сегодняшний день в большинстве стран мира смертная казнь запрещена законодательно или не применяется на практике (то есть действует официальный мораторий или приговоры не приводятся в исполнение).

В России с августа 1996 года приговоры к смертной казни в исполнение не приводятся, с февраля 1999-го действует мораторий на смертную казнь, а с 2009 года всем российским судам запрещено выносить соответствующие приговоры.

Единственной страной в Европе и на постсоветском пространстве, где смертные приговоры приводятся в исполнение, осталась Белоруссия.