Автомобиль врезался в столб в Великих Луках

09:25, 10 октября 2021, ПАИ

Автомобиль врезался в столб на улице Новосокольнической, 27а в Великих Луках, передаёт корреспондент районной газеты «Наш путь».

В результате ДТП машина чуть не свалила бетонный столб, автомобиль получил сильные повреждения.



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



















На данный момент информации о пострадавших нет. На месте ДТП никого нет, в машине находится много вещей, а также мобильный телефон, который постоянно звонит.

Подробности ДТП уточняются.