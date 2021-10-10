Автомобиль врезался в столб в Великих Луках
Автомобиль врезался в столб на улице Новосокольнической, 27а в Великих Луках, передаёт корреспондент районной газеты «Наш путь».
В результате ДТП машина чуть не свалила бетонный столб, автомобиль получил сильные повреждения.
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Фото: Газета «Наш путь»
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Фото: Газета «Наш путь»
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Фото: Газета «Наш путь»
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Фото: Газета «Наш путь»
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Фото: Газета «Наш путь»
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Фото: Газета «Наш путь»
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Фото: Газета «Наш путь»
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Фото: Газета «Наш путь»
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Фото: Газета «Наш путь»
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Фото: Газета «Наш путь»
На данный момент информации о пострадавших нет. На месте ДТП никого нет, в машине находится много вещей, а также мобильный телефон, который постоянно звонит.
Подробности ДТП уточняются.
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