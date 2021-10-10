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Происшествия

90 тысяч рублей перевела мошеннику великолучанка

В Великих Луках местная жительница стала жертвой мошенника и перевела на его счёт 90 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 70-летней великолучанке 6 октября позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что некие мошенники якобы намереваются совершить незаконное списание её денежных средств. Во избежание этой проблемы мужчина предложил пожилой женщине перечислить деньги на указанный им «безопасный счёт».

Пенсионерка выполнила рекомендации лжебанкира и перевела на счёт 90 тысяч рублей.

Когда женщина убедилась, что стала очередной жертвой мошенников, она обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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«Псковская сводка», выпуск № 22

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