Самолёт с парашютистами разбился в Татарстане
Лёгкий самолёт Л-410, принадлежащий аэроклубу, упал в татарском городе Мензелинске. На борту были 21 парашютист и два члена экипажа, сообщает «Интерфакс».
В ГУ МЧС России по Республике Татарстан подтвердили факт крушения самолёта. К месту происшествия выдвинулись подразделения мензелинского пожарно-спасательного гарнизона.
По предварительным данным, погибло 19 человек. Информация уточняется.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
10 октября 2021
Пассажир пострадал в результате ДТП на перекрёстке улиц Западной и Коммунальной в Пскове
09 октября 2021
Выясняются причины трагедии на сцене Большого театра