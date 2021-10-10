До +15 градусов ожидается в Псковской области 10 октября

10:15, 10 октября 2021, ПАИ

10 октября в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер южных направлений, умеренный. Температура по области днём от +10 до +15 градусов.

В Пскове без существенных осадков, температура днём от +13 до +15. В Великих Луках без осадков, температура днём от +13 до +15.