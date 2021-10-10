До +15 градусов ожидается в Псковской области 10 октября
10 октября в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Псковский гидрометцентр.
Ветер южных направлений, умеренный. Температура по области днём от +10 до +15 градусов.
В Пскове без существенных осадков, температура днём от +13 до +15. В Великих Луках без осадков, температура днём от +13 до +15.
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