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Общество

До +15 градусов ожидается в Псковской области 10 октября

10 октября в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер южных направлений, умеренный. Температура по области днём от +10 до +15 градусов.

В Пскове без существенных осадков, температура днём от +13 до +15. В Великих Луках без осадков, температура днём от +13 до +15.

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