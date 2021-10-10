Александр Котов: Псковские аграрии и работники перерабатывающей промышленности добиваются рекордных результатов

10:36, 10 октября 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил с профессиональным праздником тружеников села, ветеранов и работников агропромышленного комплекса Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что аграрный сектор – отрасль, которая соединила в себе многовековые традиции крестьянского труда и передовые производственные технологии. «Благодаря кропотливому каждодневному труду и государственной поддержке агропромышленного комплекса псковские аграрии и работники перерабатывающей промышленности добиваются рекордных результатов: сельское хозяйство региона сохраняет стабильный рост производства на уровне выше среднероссийского», – подчеркнул он.

Спикер облсобрания выразил уверенность, что эти достижения не только дают повод для гордости, но и ставят новые цели и задачи – и самими аграриями, и перед органами власти. Безусловными приоритетами являются развитие агропредприятий и фермерских хозяйств, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, а также создание современной инфраструктуры на сельских территориях и улучшение качества жизни на селе, добавил он.

«Спасибо вам за напряжённый профессиональный труд, рачительное отношение к делу и любовь к родной земле! От всей души желаю всем работникам и ветеранам АПК крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов и реализации всех намеченных планов!» – заключил Александр Котов.