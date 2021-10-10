Россияне рассказали, где планируют провести ноябрьские праздники

10:45, 10 октября 2021, ПАИ

Каждый четвертый россиянин (26 %) проведёт ноябрьские праздники дома, будет смотреть сериалы или читать книги. Это следует из опроса аналитического центра сервиса путешествий «Туту.ру».

Согласно результатам опроса, 23 % респондентов в эти дни будут работать. Каждый пятый опрошенный (19 %) поедет в путешествие по России, ещё 7 % намерены отдохнуть за границей,

На дачу в праздничные дни поедут 15 % опрошенных, а родственников с 4 по 7 ноября навестят 6 % респондентов.

4 % россиян будут ходить по музеям, театрам, кафе и ресторанам.

Опрос проводился среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет.