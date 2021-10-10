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Общество

Более 215 млн человек в мире вылечились от коронавируса

По состоянию на утро 10 октября в мире зарегистрировано 238 378 962 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 4 863 187 человек. Количество выздоровевших – 215 508 640.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 45 179 209. В этой стране от коронавируса умерло 733 058 человек, выздоровело – 34 630 654.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 7 746 718 человек, 6 840 845 пациентов выздоровело, 215 453 – умерло.

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