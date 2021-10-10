Псковские полицейские продолжают искать страдающую эпилепсией женщину

11:37, 10 октября 2021, ПАИ

Псковские полицейские продолжают разыскивать 39-летнюю Татьяну Михайлову, которая в январе 2016 года выехала за пределы региона и утратила связь с родственниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид разыскиваемой 35 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, светло-русые, но могут быть окрашены в каштановый цвет, глаза карие, нос прямой, уши большие.

Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб, возможны приступы эпилепсии.

Женщина была одета в чёрную куртку и джинсы, кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Татьяны Михайловой, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 8 (911) 351-26-80 или 02.