Ещё 229 человек заразились COVID-19 в Псковской области

12:01, 10 октября 2021, ПАИ

52 459 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 229 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 44 815 пациентов (за сутки – 216), умерли 823 инфицированных COVID-19 человека. Всего специалисты провели 560 581 тест на коронавирус (за сутки – 1 970).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.