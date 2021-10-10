Полиция приглашает псковичей на службу

12:15, 10 октября 2021, ПАИ

Полиция приглашает псковичей на службу. Требуются кандидаты на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На должности приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Заработная плата сотрудника – от 24 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск – от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдаётся лицам, отслужившим в Вооружённых силах России.

Обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская, 7, кабинет № 32; телефоны – 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).