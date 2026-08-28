Глава Пскова: Успение Пресвятой Богородицы наполнено светом и надеждой

09:33, 28 августа 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин обратился к жителям города по случаю Успения Пресвятой Богородицы. Он отметил особое значение этого праздника для Псковской земли.

«В этот день престольный праздник отмечает Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – одна из главных духовных обителей России. Уже более пяти веков под сводами древней обители возносятся молитвы, и каждый год тысячи паломников приезжают в Печоры, чтобы прикоснуться к этой благодати, обрести душевный покой и попросить у Божией Матери помощи и утешения», – отметил Борис Елкин.

По его словам, этот день наполнен особым светом, тихой радостью и светлой надеждой.

Глава Пскова пожелал жителям, чтобы Пресвятая Богородица хранила их и близких от невзгод и дарила надежду даже в самые трудные минуты.