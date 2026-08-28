Тысячи паломников со всей России приезжают в обитель на Успение – Михаил Ведерников

10:07, 28 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX отметил, что Успение Пресвятой Богородицы имеет особое значение для Псковской земли, поскольку является престольным праздником Псково-Печерского монастыря.



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



















Он подчеркнул, что ежегодно в этот день в обитель приезжают тысячи паломников со всей России, чтобы разделить радость торжества и обрести душевное умиротворение.

«Пусть этот светлый день принесёт в ваши дома мир, семейное благополучие и радость. Желаю всем крепкого здоровья и всего самого доброго. Пусть Пресвятая Богородица хранит вас и ваших близких от всех бед и невзгод», – сказал Ведерников.

Накануне в Псково-Печерском монастыре проходила подготовка к празднику: верующие выкладывали дорожку из живых цветов и трав, освящался хлеб.