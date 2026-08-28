Очереди в прошлом: псковичам рассказали, как заселиться в отель через мессенджер МАХ

10:36, 28 августа 2026, ПАИ

Псковичи могут заселиться в отель через сервис в мессенджере МАХ, рассказали на телеканале «Первый Псковский».

«Очереди у стойки администратора уходят в прошлое. Чтобы получить ключ от номера, теперь достаточно показать QR-код в приложении MАХ», – рассказали на телеканале.

Для этого нужно открыть вкладку «Цифровой ID» в приложении MАХ, нажать на вкладку «Паспорт», затем на кнопку «Предъявить» и показать QR-код сотруднику отеля.

Для создания цифрового ID необходимо подтверждённое фото. Его можно сделать, если есть зарегистрированная биометрия, действующий загранпаспорт или водительское удостоверение. Для этого нужно перейти в раздел «Паспорт», нажать «Предъявить», и на экране отображается QR-код для передачи данных. Далее следует нажать «Подтвердить» и сервис предложит создать фото в приложении «Госуслуг».

«Сейчас заселение через цифровой ID в MАХ только появилось. Пока сотрудники и гости знакомятся с данной возможностью, поскольку это новый механизм для двух сторон», – отметили на «Первом Псковском».

Также новым сервисом можно пользоваться и в путешествиях с несовершеннолетними детьми. В этом случае для заселения в отель необходимо открыть вкладку «Цифровой ID» в мессенджере MАХ, нажать на вкладку «Семья и дети». Для детей до 14 лет этого документа достаточно, а подросткам старше уже потребуется их собственный цифровой паспорт.

Напомним, согласно новым правилам, с сентября этого года все отели с номерным фондом более 50 мест обязаны оборудовать системой приёма по цифровому ID. Для небольших гостиниц переходный период продлён до 2028 года.

Отметим, в Псковской области к нововведению уже готовы 12 объектов размещения.

Проект реализуется при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство».