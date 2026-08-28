Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Очереди в прошлом: псковичам рассказали, как заселиться в отель через мессенджер МАХ

Псковичи могут заселиться в отель через сервис в мессенджере МАХ, рассказали на телеканале «Первый Псковский».

«Очереди у стойки администратора уходят в прошлое. Чтобы получить ключ от номера, теперь достаточно показать QR-код в приложении MАХ», – рассказали на телеканале.

Для этого нужно открыть вкладку «Цифровой ID» в приложении MАХ, нажать на вкладку «Паспорт», затем на кнопку «Предъявить» и показать QR-код сотруднику отеля.

Для создания цифрового ID необходимо подтверждённое фото. Его можно сделать, если есть зарегистрированная биометрия, действующий загранпаспорт или водительское удостоверение. Для этого нужно перейти в раздел «Паспорт», нажать «Предъявить», и на экране отображается QR-код для передачи данных. Далее следует нажать «Подтвердить» и сервис предложит создать фото в приложении «Госуслуг».

«Сейчас заселение через цифровой ID в MАХ только появилось. Пока сотрудники и гости знакомятся с данной возможностью, поскольку это новый механизм для двух сторон», – отметили на «Первом Псковском».

Также новым сервисом можно пользоваться и в путешествиях с несовершеннолетними детьми. В этом случае для заселения в отель необходимо открыть вкладку «Цифровой ID» в мессенджере MАХ, нажать на вкладку «Семья и дети». Для детей до 14 лет этого документа достаточно, а подросткам старше уже потребуется их собственный цифровой паспорт.

Напомним, согласно новым правилам, с сентября этого года все отели с номерным фондом более 50 мест обязаны оборудовать системой приёма по цифровому ID. Для небольших гостиниц переходный период продлён до 2028 года.

Отметим, в Псковской области к нововведению уже готовы 12 объектов размещения.

Проект реализуется при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






28 августа 2026

Опубликована программа молодёжной площадки в Финском парке Пскова на 28 августа
28 августа 2026

Крестный ход начался в Псково-Печерском монастыре
28 августа 2026

В Пскове на несколько дней перекроют участки улицы Советской
28 августа 2026

План сотрудничества Псковской и Витебской областей полностью реализован – Нинель Салагаева
28 августа 2026

Прямые поезда из Великих Лук в Полоцк и Витебск планируют запустить в 2027 году
28 августа 2026

Финал чемпионата PRT по дрэг-рейсингу стартует в Моглино 29 августа
28 августа 2026

Диспансеризация спасла 72-летнюю псковичку: рак шейки матки обнаружили на ранней стадии
28 августа 2026

Дорожные ограничения введут 31 августа на нескольких улицах Пскова

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...