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Общество

Главы Островского и Пыталовского округов сообщили о ходе восстановления электроснабжения

В Островском и Пыталовском муниципальных округах Псковской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после шторма. Об этом сообщили главы муниципалитетов в своих официальных каналах на платформе MAX.

Фото из канала Дмитрия Быстрова

Глава Островского округа Дмитрий Быстров сообщил, что ситуация изменилась в лучшую сторону. На сегодня без электроснабжения по основным линиям 10 кВ остаются 18 населённых пунктов, где проживает 57 человек. Также в работе находятся 50 заявок по линиям 0,4 кВ – точечные заявки и деревни.

«Можно с уверенностью сказать, что основные линии энергетики «подняли», уже со вчерашнего дня перешли к отработке небольших точечных заявок, – отметил Быстров. – Всем нелегко – и нашим жителям, и энергетикам, которые сутками работают в лесах и полях. Процесс восстановления идёт к логическому завершению».

Быстров поблагодарил жителей за понимание и терпение и подчеркнул, что осталось совсем немного: «Специалисты отдают все силы, чтобы как можно скорее целиком восстановить работу электросети в нашем округе. Держу ситуацию на постоянном контроле».

Фото из канала Веры Кондратьевой

В Пыталовском районе ситуация остаётся сложной. Глава округа Вера Кондратьева сообщила, что вчерашние сутки работы энергетиков не принесли большого результата – необходима специализированная техника. На утро 28 августа без электроснабжения остаются 30 населённых пунктов, где проживает 115 человек.

Много заявок на подключение частных домовладений и хуторов. «Для улучшения ситуации необходимо заменить 12 сломанных опор, – пояснила Кондратьева. – Сегодня начнутся работы по их восстановлению».

В округе работают шесть бригад – 16 человек и шесть единиц техники, в том числе специалисты из Вологды и бригада из Острова. Продолжается восстановление электроснабжения Гавровского и Линовского территориальных отделов, параллельно будут выполняться частные заявки. «Ситуация очень сложная. Некоторые домовладения находятся пять суток без света», – добавила глава.

Напомним, 21 августа псковичам сообщили, что в регионе ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Согласно прогнозам, ожидались порывы ветра со скоростью до 18–23 метров в секунду, что эквивалентно штормовому ветру. Стихия накрыла большинство районов Псковской области, оставив часть жителей без света. На данный момент аварийно-восстановительные работы в муниципалитетах продолжаются. «Россети Северо-Запад» восстановили электроснабжение более 80 % обесточенных из-за шторма потребителей.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8‑800‑220‑02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

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