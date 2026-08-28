Роспотребнадзор напомнил об осеннем пике активности клещей в Псковской области

09:50, 28 августа 2026, ПАИ

Роспотребнадзор предупредил жителей Псковской области о продолжении сезона активности клещей. В пресс-службе ведомства отметили, что риск присасывания сохраняется до наступления устойчивых холодов и меры защиты актуальны до конца сезона их активности.

Специалисты пояснили, что клещи реагируют на температуру и влажность: они не переносят сильную жару, но умеренное тепло и достаточная влажность создают для них комфортные условия. Именно поэтому в конце лета и начале осени, когда трава и лесная подстилка сохраняют подходящий микроклимат, членистоногие продолжают поиск жертвы.

Обычно выделяют два периода повышенной активности: весенний, после схода снега, и осенний – перед наступлением устойчивых холодов. Это означает, что даже в августе и сентябре при посещении лесов, парков и дачных участков сохраняется реальная опасность присасывания. Специалисты призывают не ослаблять бдительность и продолжать использовать репелленты, носить закрытую одежду и проводить самоосмотры после прогулок.

В ведомстве подчеркнули, что меры защиты от клещей остаются актуальными до окончания сезона их активности. Своевременная профилактика – лучший способ избежать укусов и возможного заражения инфекциями, передающимися через укусы клещей, такими как клещевой энцефалит или боррелиоз.

С 17 по 23 августа в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратилось 58 человек, в том числе 24 ребёнка.