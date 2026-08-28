Азартные игры и карты: какие ещё законы вступают в силу в сентябре

10:51, 28 августа 2026, ПАИ

Законы, которые расширяют механизмы борьбы с кибермошенниками, усиливают трудовые гарантии для участников СВО и вводят единую систему учёта платёжных карт, вступают в силу с сентября в России, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём канале на платформе MAX.



Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max



Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max



Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max



Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max



Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max



Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max



Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max



Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max



Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max

















Нововведения усиливают трудовые гарантии для тех, кто проходит службу в зоне специальной военной операции. В частности, за военнослужащими будет закреплено преимущество на сохранение рабочего места при сокращении штата или численности сотрудников.

В сфере борьбы с киберпреступлениями вводится механизм подтверждения персональных страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через портал «Госуслуги».

«Это позволит избежать ситуаций, когда мошенники копируют аккаунты настоящих НКО и рассылают от их имени просьбы перечислить деньги на якобы благое дело. Граждане, видя отметку о верификации, будут уверены, что, совершая добрые поступки, не передают средства преступникам», – пояснил спикер Госдумы.

Что касается единой системы учёта платёжных карт, то норма будет способствовать борьбе с дроперством.

Всего с 2021 года Госдума приняла 19 федеральных законов, направленных на защиту людей от действий мошенников. «Созданы комплексные меры, которые совершенствуются с учётом развития современных технологий, используемых злоумышленниками», – отметил Вячеслав Володин.

Ранее он сообщил, что в сентябре также вступают в силу законы об ужесточении контроля за мигрантами и защите здоровья граждан.