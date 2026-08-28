Главврач Псковской детской областной больницы станет гостем программы ​«Анамнез»

10:12, 28 августа 2026, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 28 августа, в 14:00. Гостем студии станет главный врач Псковской детской областной клинической больницы, травматолог-ортопед Евгений Васильев.

Какие перемены и новшества произошли в детской областной больнице за последнее время? Правда ли, что пик детского травматизма приходится на август? Какие детские травмы встречаются чаще всего? Какой вид спорта врачи считают самым опасным для детей, а какой – самым безопасным? С какого возраста можно начинать серьёзные тренировки без вреда для растущего организма?

Об этом и не только – в эфире программы «Анамнез» в пятницу, 28 августа, в 14:00. Видеотрансляция – на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».