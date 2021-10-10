Более 560 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

12:18, 10 октября 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 970 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 560 581, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 52 459 человек, 44 815 пациентов выздоровело, 823 человека умерли.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.