Михаил Ведерников проконтролировал ход работ во второй очереди реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове

12:46, 10 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход работ во второй очереди реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона осмотрел территорию объекта, а также пообщался с представителями подрядной организации. Михаил Ведерников обозначил актуальность реализации проекта: скорейшего завершения ремонта особенно ждут жители Запсковья, обращений на эту тему поступает достаточно много.

Основной причиной длительной задержки стала необходимость закончить археологические изыскания. «Это хорошо знакомые сложности для центра Пскова, но в данном случае пока трудно спрогнозировать сроки их завершения. Всё зависит от наличия новых находок и их количества», – подчеркнул губернатор.

В настоящее время найдена возможность продолжить строительство на том участке, где изыскания завершены. Здесь работает техника. Такой подход в дальнейшем позволит сэкономить время.

«Объект непростой, но мы сделаем всё необходимое, чтобы нарастить динамику хода работ», – заметил глава региона.